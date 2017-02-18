В Самарской области бульдозер насмерть задавил водителя

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что при проведении погрузочных работ на нефтяном месторождении 50-летний водитель бульдозера Б-170М101Е попытался покинуть кабину. При этом, по предварительной версии полицейских, машина начала самопроизвольно ехать и опрокинулась.От полученных травм водитель бульдозера скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка.