В Самарской области будут ужесточаться требования к дорожным подрядчикам

Об этом глава региона заявил в рамках спецвыпуска программы «На связи с губернатором».



В частности, он отметил, что, наряду с увеличением объемов финансирования, за последние годы выросло и качество работ. Также региону удалось избавиться от подрядчиков-однодневок. Однако претензии к дорожникам все же возникают. По словам Николая Меркушкина, некоторые отремонтированные дороги не будут приняты. Вместе с тем он отметил, что список некачественных магистралей в 10 раз меньше, чем было три года назад. Тогда стоимость бракованных и не принятых дорог составила 1,3 млрд рублей.



В этом году, по предварительным данным, выявлен брак на сумму от 130 до 180 млн рублей. Примеры некачественных работ есть в Самаре, Тольятти, Сызрани.



- Подрядчики пытались сэкономить на тех вещах, на которых экономить в принципе нельзя. Пока эти работы не переделают, мы их оплачивать не будем, - заявил глава региона.