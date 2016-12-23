В Самарской области будут судить водителя фуры, устроившего ДТП с четырьмя погибшими
Напомним, трагедия произошла 18 декабря около 23:20 в Сергиевском районе.
46-летний житель Свердловской области, управляя грузовиком Сканиа (водительский стаж - 26 лет), двигался со стороны Уфы в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с Ладой Ларгус под управлением 55-летнего водителя (стаж - 16 лет). После этого оба автомобиля съехали в кювет.
В результате аварии водитель отечественного авто, 28-летняя женщина, а также ее 8-месячная дочь погибли. Еще одна 29-летняя пассажирка с травмами была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.
В настоящее время в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Расследование продолжается.
46-летний житель Свердловской области, управляя грузовиком Сканиа (водительский стаж - 26 лет), двигался со стороны Уфы в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с Ладой Ларгус под управлением 55-летнего водителя (стаж - 16 лет). После этого оба автомобиля съехали в кювет.
В результате аварии водитель отечественного авто, 28-летняя женщина, а также ее 8-месячная дочь погибли. Еще одна 29-летняя пассажирка с травмами была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.
В настоящее время в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Расследование продолжается.
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