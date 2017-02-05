В Самарской области будут судить водителя Нивы Шевроле

По версии следствия, 26-летний водитель Нивы ехал по второстепенной дороге, проигнорировал знак «Уступи дорогу», и вразался в ехавшую по главной «девятке». В результате столкновения автомобилей 29-летний водитель отечественного авто получил тяжкие травмы.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности произошедшего.