В Самарской области будут судить 59-летнего автомобилиста, сбившего женщину

59-летний водитель автомобиля «Валдай» (стаж - 41 год) ехал задним ходом по территории складов фермерского хозяйства. По предварительной версии полицейских, не убедившись в безопасности маневра, он наехал на 54-летнюю женщину, находившуюся позади автомобиля.В результате ДТП пострадавшая получила травмы, с которыми была доставлена в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, после изучения вещдоков, показаний свидетелей и заключения медиков о степени вреда, нанесенного здоровью потерпевшей, следователи приняли решение возбудить уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.По данным полицейских, мужчина является местным жителем и ранее не был судим. Расследование продолжается.