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В Самарской области будут скорректированы меры соцподдержки населения

Вчера состоялось очередное заседание Самарской губернской думы, на котором был принят ряд социально значимых для региона решений. Комментируя итоги заседания, губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил, что по сравнению с декабрьским вариантом бюджета инвестиции в основной капитал на 2017 год увеличены в 2,5 раза.

- Сейчас нам добавили 10,5 млрд рублей. Эти средства позволят реализовывать целый ряд важных программ по линии минстроя, минсоцзащиты, минобразования, минздрава и т. д. То есть в 2,5 раза увеличены объемы вложений, которые в итоге будут работать и на наше, и на будущие поколения. Если говорить конкретно, то это новые поликлиники, детские сады, школы, детские и спортивные площадки, ФОКи, ледовые дворцы и многое другое по всей области, - сказал он.

Также на заседании думы были внесены поправки в законы о социальной поддержке разных категорий граждан. Они предусматривают оказание социальной помощи наиболее нуждающимся по принципу адресности.

Глава региона подчеркнул, что в минувшем году на 126 мер соцподдержки населения было потрачено 19,3 млрд рублей.

Как отметил губернатор, по сравнению, например, с Татарстаном наш регион тратит на аналогичные цели на 7 млрд больше. Однако наша область распределяет эти деньги на всех, тогда как в большинстве регионов действует адресная поддержка. Принятые же вчера поправки позволят перераспределить средства целенаправленно для той категории населения, которая крайне нуждается в дополнительной поддержке.

Речь идет об изменениях на сумму 1,7 млрд рублей. По словам Николая Меркушкина, эти средства позволят в полном объеме осуществлять выплаты на рождение третьего ребенка.

- Многие регионы в связи со сложной экономической ситуацией отказались от этой программы. Мы решили ее сохранить в полном объеме, и на эти цели запланировано 1,3 млрд рублей, - отметил он.

Глава региона также подчеркнул, что усилилась поддержка многодетных семей: вместо 30%-ой компенсация на услуги ЖКХ станет 50%-й. На эти цели будет направлено около 200 млн рублей. Также принято решение ввести ряд других дополнительных выплат, связанных с поддержкой приемных семей с детьми-сиротами, многодетных семей и других наиболее нуждающихся категорий.

- Социальная поддержка скорректирована в пользу малоимущих и тех людей, которые в ней нуждаются наиболее остро. Она позволит помочь тем, у кого доходы находятся на уровне 10-12 тысяч рублей. Им будут выплачиваться дополнительные пособия, - отметил Николай Меркушкин. - Для тех, кто получает большие пенсии в размере 40-50 и даже 25-30 тысяч рублей или является работающим пенсионером, отсутствие некоторых льгот не будет катастрофичным. Часть выплат для этой категории будет «заморожена» в пользу людей, которые наиболее остро нуждаются в дополнительной поддержке. Мы понимаем, что это непростой процесс, но он исключительно важный.

Напомним, глава региона поставил задачу областному правительству Самарской области и руководству муниципалитетов сократить управленческие расходы почти на 3 млрд рублей. По инициативе губернатора уже принят целый ряд конкретных шагов в этом направлении. Сэкономленные средства планируется направить на решение первостепенных социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью. 
Дата: 1 февраля 2017 , 10:40
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Юлия Рубцова
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