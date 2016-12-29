В Самарской области будут праздновать День отца

Как сообщает 63.ru, соответствующий закон приняла Самарская губернская дума 27 декабря на заседании.Напомним, в России уже утвержден День матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября.Добавим, в Самарской области ежегодно проходит мероприятие «Отец. Отчество. Отечество». В рамках праздника лучшим папам региона вручают знак общественного признания «Во славу отцовства». За восемь лет подобную награду получили 300 мужчин.