В Самарской области будут праздновать День отца
Его будут праздновать в первую субботу ноября.
Как сообщает 63.ru, соответствующий закон приняла Самарская губернская дума 27 декабря на заседании.
Напомним, в России уже утвержден День матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября.
Добавим, в Самарской области ежегодно проходит мероприятие «Отец. Отчество. Отечество». В рамках праздника лучшим папам региона вручают знак общественного признания «Во славу отцовства». За восемь лет подобную награду получили 300 мужчин.
Как сообщает 63.ru, соответствующий закон приняла Самарская губернская дума 27 декабря на заседании.
Напомним, в России уже утвержден День матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября.
Добавим, в Самарской области ежегодно проходит мероприятие «Отец. Отчество. Отечество». В рамках праздника лучшим папам региона вручают знак общественного признания «Во славу отцовства». За восемь лет подобную награду получили 300 мужчин.
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