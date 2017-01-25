В Самарской области больше 80% женщин-пенсионерок одиноки

В ней приняли участие 20,8 тыс. женщин и 16,6 тыс. мужчин.По данным Самарастата, из числа опрошенных доля лиц 60 лет и старше составляет 66,1%. Одинокими в этой возрастной группе являются 81,2% женщин и 34,3% мужчин.Среди семей, состоящих из двух и более человек, 39,9% имеют детей моложе 18 лет. Из них 65,6% - одного ребенка, 28,8% - двоих и 5,5% - семьи с тремя и более детьми.