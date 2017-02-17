В Самарской области автоледи на Шевроле сбила двух девочек

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 28-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, ехала со стороны трассы М-5 «Урал» в направлении поселка Жемковка. По предварительной версии полицейских, превысив скорость, в пути автомобилистка сбила двух девочек 9-ти и 8-ми лет. Они неожиданно выбежали на дорогу в неположенном для перехода месте из-за остановившегося школьного автобуса.Дети получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. В настоящее время обе девочки госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.