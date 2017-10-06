В Самарской области Рено врезался в ограждение моста и перевернулся

По данным регионального ГУ МВД, 43-летний водитель Renault на 89 километре дороги «Подъезд к городу Оренбург от М-5 «Урал»» превысил скорость и врезался в ограждение моста. После этого авто перевернулось.В результате аварии водитель с травмами был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина был в трезвом состоянии. По факту случившегося полиция проводит проверку.