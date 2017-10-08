В Самарской области Приора столкнулась с тепловозом
Информация о ДТП на железнодорожном переезде трассы «Тольятти-Ташелка» поступила в дежурную часть в субботу, 7 октября, в 23:10.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 20-летний водитель Приоры ехал по вышеуказанной трассе со стороны Тольятти в направлении села Ташелка. По предварительным данным, на 10км трассы автомобилист выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в тепловоз под управлением 46-летнего машиниста. После этого Приора врезалась в Гранту, водитель которой также выехал на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадал водитель Приоры. В настоящее время он госпитализирован.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 20-летний водитель Приоры ехал по вышеуказанной трассе со стороны Тольятти в направлении села Ташелка. По предварительным данным, на 10км трассы автомобилист выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в тепловоз под управлением 46-летнего машиниста. После этого Приора врезалась в Гранту, водитель которой также выехал на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадал водитель Приоры. В настоящее время он госпитализирован.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
8 октября 2017
259
7 октября 2017
548
7 октября 2017
537
7 октября 2017
459
7 октября 2017
224
6 октября 2017
711
8 октября 2017 , 12:45
259
Информация о ДТП на железнодорожном переезде трассы «Тольятти-Ташелка» поступила в...
8 октября 2017 , 11:37
298
В фонды Музея модерна поступила на хранение толстая клеенчатая тетрадь, в которую уроженка...
7 октября 2017 , 21:06
548
В матче 17-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ФНЛ самарцы на выезде в...
7 октября 2017 , 18:21
537
Звонки начнут приниматься с понедельника, 9 октября, и позволят оперативно решать точечные...
7 октября 2017 , 15:44
459
По поручению главы Самары Олега Фурсова благоустроено Южное шоссе. Работы выполнили в рамках...
7 октября 2017 , 14:36
410
При сильных порывах ветра брызги краски могут разлетаться на расстояние до 3 км....
7 октября 2017 , 14:31
224
С 5 по 15 октября во всех отделениях Почты России, а также на сайте podpiska.pochta.ru проходит...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
22 сентября 2017
10021
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
9 сентября 2017
5649
Самарчанка покорила спортивный мир.
25 сентября 2017
3471
1
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
14 сентября 2017
2955
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 четверга, 14 сентября, до 19:00...
15 сентября 2017
541
ДТП произошло в пятницу, 15 сентября, примерно в 12:30 на 40 км дороги «Самара...
14 сентября 2017
779
1
До начала Чемпионата мира по футболу в России осталось 273 дня. С 13:00 по самарскому времени...
11 сентября 2017
341
После Чемпионата мира по футболу 2018 года все новые автомобили распределят между станциями...
11 сентября 2017
395
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных городов России для поездок в...