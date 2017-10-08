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Главная/Лента новостей/

В Самарской области Приора столкнулась с тепловозом

Информация о ДТП на железнодорожном переезде трассы «Тольятти-Ташелка» поступила в дежурную часть в субботу, 7 октября, в 23:10.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 20-летний водитель Приоры ехал по вышеуказанной трассе со стороны Тольятти в направлении села Ташелка. По предварительным данным, на 10км трассы автомобилист выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в тепловоз под управлением 46-летнего машиниста. После этого Приора врезалась в Гранту, водитель которой также выехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал водитель Приоры. В настоящее время он госпитализирован.
 

























Дата: 8 октября 2017 , 12:45
259
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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