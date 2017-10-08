В Самарской области Приора столкнулась с тепловозом

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 20-летний водитель Приоры ехал по вышеуказанной трассе со стороны Тольятти в направлении села Ташелка. По предварительным данным, на 10км трассы автомобилист выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в тепловоз под управлением 46-летнего машиниста. После этого Приора врезалась в Гранту, водитель которой также выехал на запрещающий сигнал светофора.В результате ДТП пострадал водитель Приоры. В настоящее время он госпитализирован.