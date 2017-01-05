В Самарской области Нива провалилась в реку: погибли два человека
Страшный инцидент произошёл 1 января около 20:00 в Волжском районе.
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, автомобиль провалился в промоину реки Сухая Самарка в районе старой понтонной переправы и полностью погрузился под воду.
В салоне автомобиля находились три человека, однако выбраться на поверхность удалось только водителю. Добравшись до берега, он позвонил в полицию. Спасательная операция была поделена на два этапа: поиск места происшествия и подъем утонувших со дна водоема. 2 января группа поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска на аэроглиссере «Патруль» проводила осмотр затонов реки Сухая Самарка на предмет обнаружения места происшествия, поскольку водитель утонувшей Нивы не мог вспомнить место, где автомобиль провались в промоину. Осмотр местности спасателями проводился с аэроглиссера и двух снегоходов.
Вчера в 13:00 на льду были обнаружены автомобильные следы, которые обрывались у края промоины. К месту были направлены водолазы отряда специального назначения. Автомобиль с двумя погибшими пассажирами был обнаружен спустя 20 минут поисков. Оба тела были подняты на поверхность и доставлены до спасательной станции ПСО Новокуйбышевска. В 17:25 спасательные работы на месте происшествия были окончены.
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, автомобиль провалился в промоину реки Сухая Самарка в районе старой понтонной переправы и полностью погрузился под воду.
В салоне автомобиля находились три человека, однако выбраться на поверхность удалось только водителю. Добравшись до берега, он позвонил в полицию. Спасательная операция была поделена на два этапа: поиск места происшествия и подъем утонувших со дна водоема. 2 января группа поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска на аэроглиссере «Патруль» проводила осмотр затонов реки Сухая Самарка на предмет обнаружения места происшествия, поскольку водитель утонувшей Нивы не мог вспомнить место, где автомобиль провались в промоину. Осмотр местности спасателями проводился с аэроглиссера и двух снегоходов.
Вчера в 13:00 на льду были обнаружены автомобильные следы, которые обрывались у края промоины. К месту были направлены водолазы отряда специального назначения. Автомобиль с двумя погибшими пассажирами был обнаружен спустя 20 минут поисков. Оба тела были подняты на поверхность и доставлены до спасательной станции ПСО Новокуйбышевска. В 17:25 спасательные работы на месте происшествия были окончены.
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