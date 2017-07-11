В Самарской области Мицубиси столкнулась с Киа и грузовиком: трое погибли, еще трое пострадали

Авария произошла во вторник, 11 июля, в 8:50 на1157 км трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе.



Как сообщили sgpress.ru в ГУ МВД по Самарской области, автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находилась 54-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 33-летнего мужчины. Затем от удара японская иномарка столкнулась с грузовиком IVECO.



В результате ДТП погибли три человека – водитель Mitsubishi и его 82-летняя пассажирка и водитель Kia Rio. Еще три пассажира Kia Rio пострадали – 33-летняя женщина и двое ее детей – 16-ти и 12-ти лет. Они были госпитализированы.