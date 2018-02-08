В Самарской области Камаз столкнулся с Хондой, двое пострадали

55-летний мужчина за рулем КАМАЗа с прицепом ехал по дороге М-5 «Урал» со стороны Москвы. На 876 км трассы на нерегулируемом перекрестке водитель при повороте не пропустил Honda Accord и столкнулся с ней.В результате ДТП пострадали 41-летняя женщина - водитель Honda Accord, а также ее 19-летняя пассажирка. После оказания медпомощи пострадавшим госпитализация не потребовалась.По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.