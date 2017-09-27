В Самарской области Гранта врезалась в грузовик: один человек погиб, трое пострадали









По данным пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, 68-летний водитель Лады Гранты ехал со стороны села Ширяево в направлении трассы М-5 «Урал». По предварительной версии полицейских, из-за невнимательности пенсионер наехал на припаркованный КамАЗ, водитель которого его ремонтировал.От полученных в результате ДТП травм 53-летний пассажир легкового авто скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Водитель и два взрослых пассажира Гранты получили травмы различной степени тяжести, и были доставлены в больницу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.