В Самарской области Гранта съехала в кювет и перевернулась: погибла женщина

ДТП произошло в четверг, 20 июля, в 20:00 на 2 километре дороги «Урал - Шентала» в Исаклинском районе.



По предварительной версии полицейских, 48-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал со стороны поселка Зеленый в направлении Самары. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась.



Водитель отечественного авто был доставлен в больницу, 51-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.



По предварительным данным, водитель был в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии, сообщает ГУ МВД по Самарской области.