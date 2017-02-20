В Самарской области Газель столкнулась с фурой: погиб мужчина

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель, управляя грузовой ГАЗелью, ехал со стороны Самары в направлении Москвы. По предварительной версии полицейских, в снегопад он превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с фурой Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 43-летнего мужчины. От столкновения обе машины съехали в кювет.Предполагаемый виновник аварии получил травмы и был доставлен в медучреждение. Пассажир ГАЗели (его данные устанавливаются) скончался на месте происшествия.По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих машин были трезвыми. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, проводится проверка.