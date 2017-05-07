В Самарской области Форд врезался в две фуры

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, на 60 км обводной дороги произошло ДТП с участием двух фур и автомобиля Ford Fusion. По предварительной версии полицейских, 32-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузами.В результате аварии пострадал водитель легковушки. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности случившегося.