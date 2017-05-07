В Самарской области Форд врезался в две фуры
Авария произошла в субботу, 6 мая, в 15:20 в Волжском районе.
Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, на 60 км обводной дороги произошло ДТП с участием двух фур и автомобиля Ford Fusion. По предварительной версии полицейских, 32-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузами.
В результате аварии пострадал водитель легковушки. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности случившегося.
Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, на 60 км обводной дороги произошло ДТП с участием двух фур и автомобиля Ford Fusion. По предварительной версии полицейских, 32-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузами.
В результате аварии пострадал водитель легковушки. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности случившегося.
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