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В Самарской области Форд врезался в две фуры

Авария произошла в субботу, 6 мая, в 15:20 в Волжском районе.

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, на 60 км обводной дороги произошло ДТП с участием двух фур и автомобиля Ford Fusion. По предварительной версии полицейских, 32-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузами.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности случившегося. 


Дата: 6 мая 2017 , 21:50
146
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: паблик "Новости Самары - Самара life"
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6 мая 2017 , 21:50
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В Самарской области Форд врезался в две фуры
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