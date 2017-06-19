В Самарской области Фольксваген врезался в «девяносто девятую»: погиб мужчина

По предварительной версии полицейских, 54-летний водитель Фольксвагена ехал со стороны Самары в сторону Москвы, уснул за рулем и врезался в «девяносто девятую», стоявшую на правой обочине. После столкновения Фольксваген съехал в правый кювет и опрокинулся, а ВАЗ перевернулся на проезжей части.В результате ДТП 59-летний водитель «девяносто девятой» скончался до приезда «скорой помощи». В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.