В Самарской области Фиат сбил насмерть пожилого мужчину

По данным ГУ МВД по Самарской области, 32-летний мужчина, управляя автомобилем Fiat Ducato, ехал по улице Мира со стороны Жилина. По предварительной информации полицейских, водитель на перекрестке с улицей Карла Маркса сбил 85-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда «скорой помощи».По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.