В Самарской области 1 января родились 60 детей

По его словам, 1886 человек, 237 из которых дети, обратились в лечебные учреждения региона с травмами. Госпитализировали 229 взрослых и 54 ребенка.За трое суток от пиротехники пострадали девять человек, семь из них получили травмы глаз. С алкогольными отравлениями в медучреждения области поступили 23 человека, что на одного человека меньше, чем в прошлом году.При этом одним из позитивных фактов доклада стали данные о том, что число новорожденных 1 января 2018 года составило 60 детей. Всего же за три праздничных дня в губернии родились 162 ребенка.