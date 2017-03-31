В Самарской области 35 предприятий имеют долги по выплате заработной платы в размере 348 млн рублей
Об этом стало известно на заседании Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Как рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Светлана Симанкова, задолженность по заработной плате на сумму 348 млн рублей в настоящее время имеют 35 организаций. Из них наибольшая сумма задолженности - 220 млн рублей - сформировалась в 12 организациях Тольятти. В Самаре 17 предприятий имеют долги по зарплатам на сумму около 100 млн рублей. Задолженность в размере 9,5 млн рублей имеется в 2 организациях Октябрьска.
Начиная с 2004 года при областном правительстве работает комиссия по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории региона. В прошлом году аналогичные комиссии были созданы во всех муниципальных образованиях региона. По словам Светланы Симанковой, благодаря проведенной работе в прошлом году 38 организаций полностью погасили задолженность по заработной плате на сумму 316, 8 млн рублей, а 8 организаций снизили задолженность на сумму 169,5 млн рублей.
- Среди организаций, которые погасили свои задолженности в прошлом году – Самарский подшипниковый завод, сумма долга которого составляла 140 млн рублей, УК «Центр» (Сызрань) - 16 млн рублей, хоккейный клуб ЦСКА ВВС (Самара) - задолженность 7 млн рублей, ООО «Юнит» (Тольятти)- почти 3 млн рублей погашенной задолженности, - сказала она.
На 1 марта текущего года на территории области три предприятия имеют задолженность по заработной плате в размере 43,8 млн рублей. Это ОАО «АвтоВАЗагрегат» (Тольятти) – 40,7 млн рублей, ПОУ «Октябрьский СТК РО ДОСААФ России по Самарской области» (Октябрьск) – 0,1 млн рублей и ООО «Форас» (Сызранский район) – 3 млн рублей.
Кроме того, задолженность по заработной плате в размере 9,5 млн рублей длительное время сохраняется и перед работниками ООО «Завод керамзитного гравия» (Октябрьск). Основной причиной невыплаты денег является тот факт, что продукция предприятия стала невостребованной на региональном строительном рынке.
Как рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Светлана Симанкова, задолженность по заработной плате на сумму 348 млн рублей в настоящее время имеют 35 организаций. Из них наибольшая сумма задолженности - 220 млн рублей - сформировалась в 12 организациях Тольятти. В Самаре 17 предприятий имеют долги по зарплатам на сумму около 100 млн рублей. Задолженность в размере 9,5 млн рублей имеется в 2 организациях Октябрьска.
Начиная с 2004 года при областном правительстве работает комиссия по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории региона. В прошлом году аналогичные комиссии были созданы во всех муниципальных образованиях региона. По словам Светланы Симанковой, благодаря проведенной работе в прошлом году 38 организаций полностью погасили задолженность по заработной плате на сумму 316, 8 млн рублей, а 8 организаций снизили задолженность на сумму 169,5 млн рублей.
- Среди организаций, которые погасили свои задолженности в прошлом году – Самарский подшипниковый завод, сумма долга которого составляла 140 млн рублей, УК «Центр» (Сызрань) - 16 млн рублей, хоккейный клуб ЦСКА ВВС (Самара) - задолженность 7 млн рублей, ООО «Юнит» (Тольятти)- почти 3 млн рублей погашенной задолженности, - сказала она.
На 1 марта текущего года на территории области три предприятия имеют задолженность по заработной плате в размере 43,8 млн рублей. Это ОАО «АвтоВАЗагрегат» (Тольятти) – 40,7 млн рублей, ПОУ «Октябрьский СТК РО ДОСААФ России по Самарской области» (Октябрьск) – 0,1 млн рублей и ООО «Форас» (Сызранский район) – 3 млн рублей.
Кроме того, задолженность по заработной плате в размере 9,5 млн рублей длительное время сохраняется и перед работниками ООО «Завод керамзитного гравия» (Октябрьск). Основной причиной невыплаты денег является тот факт, что продукция предприятия стала невостребованной на региональном строительном рынке.
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