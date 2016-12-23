В Самарской области 13 поселений остались без воды из-за коммунальной аварии
Порыв водовода случился 22 декабря в 18:34 в Красноармейском районе в селе Осинки.
В результате аварии без холодной воды остались 13 населенных пунктов: Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Братский, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский.
В данных населенных пунктах имеются резервные источники запаса воды. Для ликвидации аварии привлечено 24 человека и 9 единиц техники. Сегодня в 6:30 утра водоснабжение было восстановлено.
В результате аварии без холодной воды остались 13 населенных пунктов: Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Братский, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский.
В данных населенных пунктах имеются резервные источники запаса воды. Для ликвидации аварии привлечено 24 человека и 9 единиц техники. Сегодня в 6:30 утра водоснабжение было восстановлено.
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