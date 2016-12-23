В Самарской области 13 поселений остались без воды из-за коммунальной аварии

В результате аварии без холодной воды остались 13 населенных пунктов: Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Братский, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский.В данных населенных пунктах имеются резервные источники запаса воды. Для ликвидации аварии привлечено 24 человека и 9 единиц техники. Сегодня в 6:30 утра водоснабжение было восстановлено.