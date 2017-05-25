В Самарской области 29 мая начинается ЕГЭ

По данным облправительства, в понедельник. 29 мая, в самарском регионе 64 выпускника напишут ЕГЭ по географии и 498 выпускников – ЕГЭ по информатике и ИКТ. Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов: два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле. Два пункта будут работать на дому для участников с особыми возможностями здоровья.Результаты ребята смогут получить 14 июня.