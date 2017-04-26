В Самарской области 16-летний водитель сбил женщину и скрылся

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 16-летний местный житель за рулем автомобиля Nissan Almera ехал со стороны улицы Первомайской в направлении Советской. По предварительной версии полицейских, в пути подросток сбил 54-летнюю женщину, которая шла по левой стороне парковки прямо навстречу. Сразу после этого предполагаемый виновник аварии уехал с места происшествия, не оказав пострадавшей первую помощь.В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, с которыми смогла самостоятельно обратиться в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о ее госпитализации.Вскоре сотрудники полиции установили госномер машины и личность ее владельца. Выяснилось, что иномарка принадлежит 75-летнему пенсионеру, а в момент аварии за рулем был его внук.В отношении подростка составлены административные протоколы, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.