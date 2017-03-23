В Самарской области 62-летний водитель погиб, врезавшись в дорожное ограждение

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 62-летний водитель Шевроле Нивы (водительский стаж - 43 года) ехал со стороны поселка Комсомольский в направлении трассы «Самара - Бугуруслан». По неустановленным причинам при выезде на главную дорогу автомобилист врезался в дорожное ограждение. Оно находилось слева по ходу движения авто.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, прибывшие медики констатировали смерть мужчины. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности произошедшего. Причины смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза. По факту ДТП проводится проверка.