В Самарской области 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда

Как сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте, по предварительной информации, мужчина шел по рельсам в наушниках и не слышал подаваемых идущим поездом звуковых сигналов. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.