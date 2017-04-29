В Самарской области 75-летний мужчина на «копейке» погиб, врезавшись в металлический забор

75-летний водитель «копейки» (водительский стаж - 53 года) ехал со стороны села Алексеевка в направлении села Дмитриевка. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, пенсионер слетел в левый кювет и врезался в металлический забор.Прибывшие медики констатировали смерть автомобилиста. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Причины смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза.