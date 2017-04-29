В Самарской области 577 служащих представили недостоверные сведения о доходах
Сегодня, 28 апреля, последний день подачи сведений о доходах госслужащих. Еще в течение месяца могут вноситься уточненные данные. А уже 1 июня этого года прокуратура начнет проверки их достоверности.
Согласно данным надзорного ведомства, в 2016 году его сотрудники выявили всего 667 нарушений с неисполнением служащими обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством. Большая часть из них, 577 – предоставление недостоверных сведений о доходах.
По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Елены Морозовой, иногда эти нарушения происходят из-за незнания требований справок
- Однако нами были выявлены и факты умышленного сокрытия таких сведений. Одно из них у сотрудника службы судебных приставов, два – у глав сельских поселений области. Оказалось, что у них на банковских счетах есть незадекларированные суммы, втрое превышающие доход, - рассказала Елена Морозова.
Еще один вид нарушений, который наиболее часто выявляют прокурорские работники – неурегулирование конфликта интересов. Так, например, руководители трех больниц Самарской области в Большой Черниговке, в Сызранском районе и в Тольятти заключали договора с подрядчиками, где директорами или учредителями выступали их родственники.
Такие же факты выявили в деятельности замглавы администрации поселка Волжский Красноярского района и замглавы администрации Ставропольского района. В последнем случае муж чиновницы являлся соучредителем фирмы, с которой заключили контракт на строительство водопровода на сумму 3,5 млн рублей.
Согласно данным надзорного ведомства, в 2016 году его сотрудники выявили всего 667 нарушений с неисполнением служащими обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством. Большая часть из них, 577 – предоставление недостоверных сведений о доходах.
По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Елены Морозовой, иногда эти нарушения происходят из-за незнания требований справок
- Однако нами были выявлены и факты умышленного сокрытия таких сведений. Одно из них у сотрудника службы судебных приставов, два – у глав сельских поселений области. Оказалось, что у них на банковских счетах есть незадекларированные суммы, втрое превышающие доход, - рассказала Елена Морозова.
Еще один вид нарушений, который наиболее часто выявляют прокурорские работники – неурегулирование конфликта интересов. Так, например, руководители трех больниц Самарской области в Большой Черниговке, в Сызранском районе и в Тольятти заключали договора с подрядчиками, где директорами или учредителями выступали их родственники.
Такие же факты выявили в деятельности замглавы администрации поселка Волжский Красноярского района и замглавы администрации Ставропольского района. В последнем случае муж чиновницы являлся соучредителем фирмы, с которой заключили контракт на строительство водопровода на сумму 3,5 млн рублей.
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