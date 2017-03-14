В Самарской области 22,3 тысячи безработных
Это данные на 9 марта текущего года. При этом в среднем за ноябрь 2016-го и январь 2017 года уровень занятости в регионе составил 66,9% и превысил средний показатель в целом по стране (65,6%) и ПФО (65,2%).
Как сообщает пресс-служба областного правительства, за вышеуказанный период в поиске подходящей работы в службу занятости населения обратились 9,1 тысяч человек, что меньше аналогичного периода прошлого года на 24,6%. Согласно статистическим данным, в январе-феврале этого года нашли работу 45,1% от обратившихся, а в январе-феврале 2016 года – 35,3%.
Отмечается постепенный рост количества заявляемых работодателями свободных вакансий. За январь-февраль нынешнего года в распоряжение службы занятости населения от работодателей поступили сведения о 14,8 тысячи вакансиях, что на 1,7 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время на региональном рынке труда имеется 26,3 тысячи вакансий.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, за вышеуказанный период в поиске подходящей работы в службу занятости населения обратились 9,1 тысяч человек, что меньше аналогичного периода прошлого года на 24,6%. Согласно статистическим данным, в январе-феврале этого года нашли работу 45,1% от обратившихся, а в январе-феврале 2016 года – 35,3%.
Отмечается постепенный рост количества заявляемых работодателями свободных вакансий. За январь-февраль нынешнего года в распоряжение службы занятости населения от работодателей поступили сведения о 14,8 тысячи вакансиях, что на 1,7 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время на региональном рынке труда имеется 26,3 тысячи вакансий.
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