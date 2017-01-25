В Самарской области 64,1% женщин с маленькими детьми работают
Об этом сообщается в докладе Самарастата, составленном по результатам микропереписи населения 2015 года.
В ней приняли участие 20,8 тыс. женщин и 16,6 тыс. мужчин.
По данным Самарастата, из числа женщин в возрасте 20-49 лет, принявших участие в микропереписи и имеющих детей в возрасте до 6 лет, 64,1% работают и 35,9% не имеют места работы.
Вопрос о числе рожденных детей задавался всем женщинам в возрасте 15 лет и более. Среднее число рожденных детей составило 1430 на 1000 женщин в возрасте 15 лет и более и 1 045 детей на 1000 женщин в возрасте 18-44 лет.
Среди регионов ПФО по среднему числу рожденных детей на 1000 женщин в возрасте 15 лет и более первое место занимает Республика Башкортостан – 1761 ребенок, на последнем месте Нижегородская область – 1424 ребенка, Самарская область по данному показателю на предпоследнем месте.
В ней приняли участие 20,8 тыс. женщин и 16,6 тыс. мужчин.
По данным Самарастата, из числа женщин в возрасте 20-49 лет, принявших участие в микропереписи и имеющих детей в возрасте до 6 лет, 64,1% работают и 35,9% не имеют места работы.
Вопрос о числе рожденных детей задавался всем женщинам в возрасте 15 лет и более. Среднее число рожденных детей составило 1430 на 1000 женщин в возрасте 15 лет и более и 1 045 детей на 1000 женщин в возрасте 18-44 лет.
Среди регионов ПФО по среднему числу рожденных детей на 1000 женщин в возрасте 15 лет и более первое место занимает Республика Башкортостан – 1761 ребенок, на последнем месте Нижегородская область – 1424 ребенка, Самарская область по данному показателю на предпоследнем месте.
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