В Самарской галерее расскажут все, что нужно знать о музыке и современном финском искусстве
В галерее «Виктория» в рамках проекта «Все, что нужно знать о музыке» пройдет цикл лекций кандидата искусствоведения, музыковеда Ольги Шабановой.
8 апреля
Лекция первая: «Музыка: искусство или наука»
Слушатель узнает об основных этапах развития музыкальной культуры, о том, почему любое сочинение крупного композитора является сочинением философским и как научиться читать смыслы, сокрытые в звуках музыки.
15 апреля
Лекция вторая: «Техника музыкальной композиции»
Участники узнают о соотношении «ремесла» и «вдохновения» в музыкальных техниках разных эпох и об «интеллектуальных» музыкальных техниках от Средневековья до нашего времени.
22 апреля
Лекция третья: «Музыкальная форма»
Речь пойдет о диалектике формы и концепции музыкального произведения и о том, как глобальные законы развития творят музыкальную форму
29 апреля
Лекция четвертая: «Музыкальный театр»
Познакомит горожан с историей становления, развития и угасания музыкально-театральных жанров и поджанров.
26 апреля состоится открытие выставки современного финского искусства EXTENSION.FI (6+).
Экспозиция познакомит зрителя с арт-сценой Финляндии, расширяя наше представление об актуальных процессах в мировом искусстве. В экспозиции представлены работы современных финских художников.
Участники: Аксел Антас, Петри Ала-Маунус, Мика Карху, Саму Раатикайнен, Анна Туори, Кари Кавен, Каарина Кайкконен, Туомас A. Лайтинен, Мийкка Васкола, Йоуна Карси. Куратор - Яна Тиббен.
8 апреля
Лекция первая: «Музыка: искусство или наука»
Слушатель узнает об основных этапах развития музыкальной культуры, о том, почему любое сочинение крупного композитора является сочинением философским и как научиться читать смыслы, сокрытые в звуках музыки.
15 апреля
Лекция вторая: «Техника музыкальной композиции»
Участники узнают о соотношении «ремесла» и «вдохновения» в музыкальных техниках разных эпох и об «интеллектуальных» музыкальных техниках от Средневековья до нашего времени.
22 апреля
Лекция третья: «Музыкальная форма»
Речь пойдет о диалектике формы и концепции музыкального произведения и о том, как глобальные законы развития творят музыкальную форму
29 апреля
Лекция четвертая: «Музыкальный театр»
Познакомит горожан с историей становления, развития и угасания музыкально-театральных жанров и поджанров.
26 апреля состоится открытие выставки современного финского искусства EXTENSION.FI (6+).
Экспозиция познакомит зрителя с арт-сценой Финляндии, расширяя наше представление об актуальных процессах в мировом искусстве. В экспозиции представлены работы современных финских художников.
Участники: Аксел Антас, Петри Ала-Маунус, Мика Карху, Саму Раатикайнен, Анна Туори, Кари Кавен, Каарина Кайкконен, Туомас A. Лайтинен, Мийкка Васкола, Йоуна Карси. Куратор - Яна Тиббен.
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