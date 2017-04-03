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В Самарской галерее расскажут все, что нужно знать о музыке и современном финском искусстве

В галерее «Виктория» в рамках проекта «Все, что нужно знать о музыке» пройдет цикл лекций кандидата искусствоведения, музыковеда Ольги Шабановой.

8 апреля

Лекция первая: «Музыка: искусство или наука»

Слушатель узнает об основных этапах развития музыкальной культуры, о том, почему любое сочинение крупного композитора является сочинением философским и как научиться читать смыслы, сокрытые в звуках музыки.

15 апреля

Лекция вторая: «Техника музыкальной композиции»

Участники узнают о соотношении «ремесла» и «вдохновения» в музыкальных техниках разных эпох и об «интеллектуальных» музыкальных техниках от Средневековья до нашего времени.

22 апреля

Лекция третья: «Музыкальная форма»

Речь пойдет о диалектике формы и концепции музыкального произведения и о том, как глобальные законы развития творят музыкальную форму

29 апреля

Лекция четвертая: «Музыкальный театр»

Познакомит горожан с историей становления, развития и угасания музыкально-театральных жанров и поджанров.

26 апреля состоится открытие выставки современного финского искусства EXTENSION.FI (6+).

Экспозиция познакомит зрителя с арт-сценой Финляндии, расширяя наше представление об актуальных процессах в мировом искусстве. В экспозиции представлены работы современных финских художников.

Участники: Аксел Антас, Петри Ала-Маунус, Мика Карху, Саму Раатикайнен, Анна Туори, Кари Кавен, Каарина Кайкконен, Туомас A. Лайтинен, Мийкка Васкола, Йоуна Карси. Куратор - Яна Тиббен. 
Дата: 3 апреля 2017 , 16:23
142
Автор текста: Ирина Кириллова
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