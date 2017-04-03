В Самарской галерее расскажут все, что нужно знать о музыке и современном финском искусстве

В галерее «Виктория» в рамках проекта «Все, что нужно знать о музыке» пройдет цикл лекций кандидата искусствоведения, музыковеда Ольги Шабановой.



8 апреля



Лекция первая: «Музыка: искусство или наука»



Слушатель узнает об основных этапах развития музыкальной культуры, о том, почему любое сочинение крупного композитора является сочинением философским и как научиться читать смыслы, сокрытые в звуках музыки.



15 апреля



Лекция вторая: «Техника музыкальной композиции»



Участники узнают о соотношении «ремесла» и «вдохновения» в музыкальных техниках разных эпох и об «интеллектуальных» музыкальных техниках от Средневековья до нашего времени.



22 апреля



Лекция третья: «Музыкальная форма»



Речь пойдет о диалектике формы и концепции музыкального произведения и о том, как глобальные законы развития творят музыкальную форму



29 апреля



Лекция четвертая: «Музыкальный театр»



Познакомит горожан с историей становления, развития и угасания музыкально-театральных жанров и поджанров.



26 апреля состоится открытие выставки современного финского искусства EXTENSION.FI (6+).



Экспозиция познакомит зрителя с арт-сценой Финляндии, расширяя наше представление об актуальных процессах в мировом искусстве. В экспозиции представлены работы современных финских художников.



Участники: Аксел Антас, Петри Ала-Маунус, Мика Карху, Саму Раатикайнен, Анна Туори, Кари Кавен, Каарина Кайкконен, Туомас A. Лайтинен, Мийкка Васкола, Йоуна Карси. Куратор - Яна Тиббен.