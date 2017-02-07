В Самарской библиотеке пройдут бесплатные мастер-классы

Центральная библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190Б) приглашает на ряд мероприятий в феврале.



7 февраля в 16:00 здесь пройдет мастер-класс по изготовлению кусудамы. Это шарообразная фигурка, выполненная из модулей различных форм и размеров. Слово «кусудама» переводится с японского как «лекарственный шар».



10 февраля в 12:00 состоится медиа-час «Возникновение письменности у славян. Деятельность Кирилла и Мефодия». Гости библиотеки узнают интересные факты из жизни создателей славянской письменности, памятник которым стал украшением Барбошиной поляны.



13 февраля в 14:00 все желающие смогут посетить интерактивную беседу «Лиза Алерт спешит на помощь!» Как вести себя, если ты потерялся? Как выжить в лесу или огромном мегаполисе? К кому обратиться за помощью? На эти и другие вопросы ответят волонтеры добровольного поискового спасательного отряда «Лиза Алерт».



14 февраля в 12:00 пройдет исторический краеведческий медиа-час «Страна Россия, город Самара. Отечественная история почтовой службы». Посетители библиотеки смогут узнать исторические факты о буднях Секретной почтовой службы, о том, как появилась почта в нашем родном городе и чем она уникальна.



14 февраля в 16:00 будет проведен мастер-класс «Обереговая кукла - солнечный конь». Участники смогут изготовить куклу, которая по поверью приносит в дом счастье и удачу.



17 февраля в 14:00 в рамках клуба «Люди моего города» пройдет встреча «Человек, опаленный войной». Героем ее станет участник боевых действий в Афганистане, главный врач Самарской городской больницы №6, писатель А.Д. Улунов.



20 февраля в 12:00 состоится внутрибиблиотечная акция-декломация «Читаем «Детство Темы». Она приурочена к 165-летию со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского, судьба которого была тесно связана с Самарским краем.