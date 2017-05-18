В Самарской области жителей дома эвакуировали по крышам гаражей из-за бесхозной коробки
В среду, 17 мая, в 11:35 в полицию Новокуйбышевска поступил звонок от жителя города.
Мужчина заявил, что с торца дома на улице Горького недалеко от единственного въезда во двор находится подозрительная коробка.
Полицейские оцепили территорию близлежащих улиц и объясняли горожанам, где можно обойти опасное место. Подозрительная коробка заблокировала въезд во двор 2-этажного 12-квартирного дома. В связи с этим сотрудники полиции эвакуировали 4 жителей дома на безопасное расстояние по крышам близстоящих гаражей, используя пожарную лестницу.
В 12:15 группа ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области приступила к осмотру обнаруженной коробки. По результатам проведенного осмотра было принято решение разрушить подозрительный предмет при помощи гидроудара.
- Взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте уничтожения не обнаружено. Коробка оказалась пустой. Через три часа оцепление было снято, - сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчина заявил, что с торца дома на улице Горького недалеко от единственного въезда во двор находится подозрительная коробка.
Полицейские оцепили территорию близлежащих улиц и объясняли горожанам, где можно обойти опасное место. Подозрительная коробка заблокировала въезд во двор 2-этажного 12-квартирного дома. В связи с этим сотрудники полиции эвакуировали 4 жителей дома на безопасное расстояние по крышам близстоящих гаражей, используя пожарную лестницу.
В 12:15 группа ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области приступила к осмотру обнаруженной коробки. По результатам проведенного осмотра было принято решение разрушить подозрительный предмет при помощи гидроудара.
- Взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте уничтожения не обнаружено. Коробка оказалась пустой. Через три часа оцепление было снято, - сообщает региональное ГУ МВД.
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