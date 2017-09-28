В Самаре жителей аварийного подъезда дома Челышева будут расселять

Все здание обследует спецкомиссия, которая должна будет принять решение о его пригодности для проживания.



По информации городского департамента управления имуществом, квартиры №№ 24, 25, 26, 28, 29 дома Челышева (ул. Красноармейская, 60) признаны непригодными для проживания. Департамент в соответствии с законодательством обязан до 31 декабря 2018 года предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, другие квартиры.



Вместе с тем, жильцам, единственные квартиры которых стали непригодными для проживания из-за чрезвычайных обстоятельств, могут предоставить помещения жилого маневренного фонда. Однако жители этого дома с соответствующими заявлениями в управление по жилищным вопросам профильного департамента не обращались. Только жильцы одной квартиры обратились в управление, но отказались от подбора квартир социального использования из числа имеющихся в муниципальной собственности – в домах на улице Гаражной.



По вопросу получения квартир маневренного фонда жители дома могут обратиться в жилищный отдел (Ленинский район) управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом по адресу: ул. Садовая, 243, кабинет № 111; приемный день – среда – с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00.



Кроме того, по сообщению департамента, сейчас дом Челышева планируется обследовать на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.