В Самаре женщина бросила под колеса авто беременную кошку

По версии следствия, подозреваемая, находясь на обочине проезжей части улицы Олимпийской в Кировском районе, из хулиганских побуждений в присутствии малолетних детей бросила под колеса мимо проезжающего автомобиля беременную кошку. В результате животное получило травмы, не совместимые с жизнью. В итоге кошку пришлось усыпить.Было возбуждено уголовное дело жестокого обращения с животным. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, его расследование продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Наказание за названное деяние - от штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев.

UPD: по сообщению пресс-службы областного ГУ МВД России, по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой подозреваемая будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Ее руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.