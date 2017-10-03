В Самаре завершился сезон фонтанов

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Самаре благоустройству фонтанов уделяется повышенное внимание. В частности, принято решение о ремонте фонтана «Красное знамя» на пересечении Красноармейской и Чапаевской. Напомним, долгое время объект был заброшен и никем не обслуживался. Решение о ремонте приняли весной этого года.После обследования объекта специалисты выяснили, что чаша фонтана треснула, а коммуникации пришли в полную негодность. В настоящее время подрядчик демонтировал чашу и начал работу по подводу новых коммуникаций. После устройства новой бетонной чаши будет проведена гидроизоляция, а затем облицовка гранитом. Территорию вокруг фонтана благоустроят. Сейчас выполнено 60% запланированных работ. До конца ноября фонтан должен предстать в обновленном виде.Также завершен ремонт фонтана в сквере «30 лет Победы», который проводился в рамках комплексного обновления улицы Молодогвардейской, включая благоустройство самого сквера.В начале осени этого года к Дню города подсветкой были украшены еще два фонтана на улице Стара-Загора. Кроме того, в этом году был подготовлен эскиз фонтана в сквере «Шанхай», расположенном вдоль домов по улице Молодогвардейской. Кроме того, одной из новых достопримечательностей региональной столицы станет и каскадный фонтан на четвертой очереди самарской набережной, также оснащенный подсветкой.