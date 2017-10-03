В Самаре завершился сезон фонтанов
Специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» начинают готовить объекты к консервации до следующей весны: спускают воду, проверяют оборудование, а также выполняют демонтаж конструктивных элементов, которые отправятся для хранения на склад муниципального предприятия: насосы, насадки, двигатели, световое и звуковое оборудование. Это необходимо, чтобы за зимний период в условиях снегопада и мороза они не вышли из строя.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Самаре благоустройству фонтанов уделяется повышенное внимание. В частности, принято решение о ремонте фонтана «Красное знамя» на пересечении Красноармейской и Чапаевской. Напомним, долгое время объект был заброшен и никем не обслуживался. Решение о ремонте приняли весной этого года.
После обследования объекта специалисты выяснили, что чаша фонтана треснула, а коммуникации пришли в полную негодность. В настоящее время подрядчик демонтировал чашу и начал работу по подводу новых коммуникаций. После устройства новой бетонной чаши будет проведена гидроизоляция, а затем облицовка гранитом. Территорию вокруг фонтана благоустроят. Сейчас выполнено 60% запланированных работ. До конца ноября фонтан должен предстать в обновленном виде.
Также завершен ремонт фонтана в сквере «30 лет Победы», который проводился в рамках комплексного обновления улицы Молодогвардейской, включая благоустройство самого сквера.
В начале осени этого года к Дню города подсветкой были украшены еще два фонтана на улице Стара-Загора. Кроме того, в этом году был подготовлен эскиз фонтана в сквере «Шанхай», расположенном вдоль домов по улице Молодогвардейской. Кроме того, одной из новых достопримечательностей региональной столицы станет и каскадный фонтан на четвертой очереди самарской набережной, также оснащенный подсветкой.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Самаре благоустройству фонтанов уделяется повышенное внимание. В частности, принято решение о ремонте фонтана «Красное знамя» на пересечении Красноармейской и Чапаевской. Напомним, долгое время объект был заброшен и никем не обслуживался. Решение о ремонте приняли весной этого года.
После обследования объекта специалисты выяснили, что чаша фонтана треснула, а коммуникации пришли в полную негодность. В настоящее время подрядчик демонтировал чашу и начал работу по подводу новых коммуникаций. После устройства новой бетонной чаши будет проведена гидроизоляция, а затем облицовка гранитом. Территорию вокруг фонтана благоустроят. Сейчас выполнено 60% запланированных работ. До конца ноября фонтан должен предстать в обновленном виде.
Также завершен ремонт фонтана в сквере «30 лет Победы», который проводился в рамках комплексного обновления улицы Молодогвардейской, включая благоустройство самого сквера.
В начале осени этого года к Дню города подсветкой были украшены еще два фонтана на улице Стара-Загора. Кроме того, в этом году был подготовлен эскиз фонтана в сквере «Шанхай», расположенном вдоль домов по улице Молодогвардейской. Кроме того, одной из новых достопримечательностей региональной столицы станет и каскадный фонтан на четвертой очереди самарской набережной, также оснащенный подсветкой.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
2 октября 2017 , 17:25
Местные
Последнее из раздела Лента новостей
2 октября 2017
248
2 октября 2017
109
2 октября 2017
110
2 октября 2017
170
2 октября 2017
198
1
2 октября 2017
193
2 октября 2017 , 20:42
248
Напомним , инцидент произошел в понедельник, 2 октября, на фарватере Волги около...
2 октября 2017 , 20:01
109
Экологический праздник пройдет в четверг, 5 октября, в 13:00.
2 октября 2017 , 19:57
110
Напомним , ДТП произошло в субботу, 29 сентября, в 23:10.
2 октября 2017 , 19:38
123
В Доме архитектора стартовал открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия
Выступления российских экспертов смогут посетить все желающие.
2 октября 2017 , 17:39
169
Он проводится в рамках международной грантовой программы «Православная...
2 октября 2017 , 17:23
170
В субботу, 7 октября, и в воскресенье, 8 октября, в «Учебном театре»,...
2 октября 2017 , 16:35
246
Самарская дружина под руководством молодого тренера продолжает уверенный поход за местом в...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
22 сентября 2017
8798
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
4 сентября 2017
5133
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
9 сентября 2017
4177
Самарчанка покорила спортивный мир.
25 сентября 2017
3265
1
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
4 сентября 2017
1983
Во вторник, 5 сентября, по отремонтированной улице Дыбенко начнет ходить общественный транспорт....
3 сентября 2017
956
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
3 сентября 2017
543
Медики поликлиники №3 поделились с «СГ» своими изысканиями по истории учреждения, в...
3 сентября 2017
1119
Авария произошла в субботу, 2 сентября, в 18:50 на пересечении улиц Комсомольской и Алексея...