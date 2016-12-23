В Самаре завершился фестиваль органной музыки

В 2016 году он был посвящен памяти немецкого композитора, дирижера, пианиста и органиста, одного из лучших интерпретаторов произведений Баха - Макса Регера (1873-1916). В знак почтения и признательности мастеру в программе каждого концерта звучали произведения композитора-органиста.Фестиваль проходил в Самаре с сентября по декабрь 2016 года. Самарские зрители имели возможность познакомиться с блестящими органистами из разных стран: титулованным представителем Ватикана, который играет на службе Папы Римского - Хуаном Параделем Соле, профессором Высшей школы музыки Штутгарта - Хельмутом Дойчем, представителем Венецианской школы - Доменико Северином. Орган звучал не только сольно, но и в сочетании с фортепиано, скрипкой, флейтой, гобоем и вокалом.В заключительном концерте фестиваля на сцену вышел квартет: солистка Самарской филармонии, заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Международного органного фестиваля «Королевские аудиенции» Людмила Камелина (орган), солистка театра «Новая Опера» Ольга Ионова (сопрано, Москва), победительница международного конкурса имени Моцарта в Италии, стипендиат Фонда Иегуди Менухина Фридерике Кайзер (гобой, Германия), солистка Молодёжного симфонического оркестра Берлина Анна Бишоф (флейта, Германия).В завершение фестиваля, накануне католического Рождества, прозвучала музыка эпохи барокко - произведения Генделя, Куперена, Кребса, Баха, Вивальди, а также Регера.