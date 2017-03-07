В Самаре завершился фестиваль «Дни города Тхонъён»

На волжские берега приехали представители города Тхонъён - туристической и культурной жемчужины Республики Корея.



Одним из ярких финальных событий стали выставка изделий прикладного творчества и концерты камерной музыки, состоявшиеся 3 и 4 марта в ДК «Заря».



В фойе были широко представлены изделия из текстиля - сумочки, клатчи, кошельки, шкатулки, инкрустированные перламутровыми украшениями, настенные панно, другие аксессуары и предметы интерьера.



Декоративно-прикладное искусство этой территории обусловлено географическим положением. Город Тхонъён расположен на морском берегу и частично захватывает даже острова. Поэтому там развиты такие промыслы, как обработка раковин, изготовление изделий из перламутра, инкрустация, а еще используются уникальные приемы обработки тканей - стежка, лоскутные техники. Все эти навыки в арсенале корейских мастеров уже более 400 лет.



- Культурный обмен, который происходит в ходе подобных проектов, стимулирует развитие туризма, развивает интерес и понимание культуры представителей другого региона, - поясняет заведующая отделом этнографии музея им. Алабина Наталья Лосева. - Многонациональная Самарская губерния славится соседством на своей территории представителей различных народов. Это во многом связано с тем, что мы готовы понять отголоски культуры другого народа в своей культуре, находим общность бытовых навыков. Все это помогает формировать в каждом из нас этническую толерантность.



После осмотра выставочной экспозиции зрители прошли в зал, где их поприветствовали официальные лица.



- Хочу поблагодарить администрацию Самары и надеюсь, что наше сотрудничество укрепится, - сказал мэр Тхонъёна Ким Донг Чжин.



На вопрос о том, что произвело на него наибольшее впечатление, руководитель корейской делегации ответил:



- Здесь живут замечательные, доброжелательные, культурные люди.



- Сегодня мы услышим музыку в исполнении уникального коллектива из города Тхонъён - первого корейского города, который удостоен ЮНЕСКО звания «креативный город» за особые достижения в музыке. Для всех нас это большой подарок и серьезный шаг навстречу дружбе и сотрудничеству, - подчеркнул первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин.



Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил:



- Мы очень рады видеть на самарской земле гостей из Тхонъёна. Все мы знаем Южную Корею в первую очередь как производителя высокотехнологичных электронных гаджетов, продукции машиностроительной отрасли, и намного меньше мы знаем ее культуру. В эти дни у нас есть замечательная возможность прикоснуться к ее лучшим образцам.



Затем гостям была предложена музыкальная программа, которая, кстати, в Самаре прозвучала впервые.



- Эти произведения необычны и сложны для нас, - рассказывает музыковед Самарской государственной филармонии Ирина Цыганова. - Но, погружаясь в нее, понимаешь, что это музыка невероятной красоты, глубины и тонкой философской мысли. Она объединяет Восток и Запад, Европу и Азию, древние традиции и современные композиторские техники.



В ответ на выступления иностранных гостей своим творчеством зрителей порадовали инструментальный дуэт «БалаLike», побывавший в Тхонъёне в прошлом году, и другие коллективы города.