В Самаре завершились ремонтные работы на месте повреждения теплосети
Коммунальная авария произошла вчера вечером около дома № 241 по Стара-Загора.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в результате прорыва изношенного трубопровода длиной 4 метра без тепла остались 48 жилых домов и ряд соцобъектов, среди которых 2 детсада и 1 школа. Отопление было включено по резервной схеме.
По сообщению пресс-службы ОАО «ПТС», ремонтные работы, начавшиеся вечером 21 декабря и шедшие без перерыва на ночь, осложнялись рядом факторов. Среди них – сложность диагностики точного места повреждения теплотрассы; большая глубина залегания теплотрассы (около 5 метров); значительное количество других коммуникаций в зоне проведения раскопок (трубы канализации и кабели электросетей), которые нельзя было повредить в ходе проведения ремонтных работ;необходимость обезвоживания значительного участка теплосети.
В настоящий момент персонал предприятия совместно с персоналом управляющих компаний начали перевод потребителей на штатную схему подачи тепла.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в результате прорыва изношенного трубопровода длиной 4 метра без тепла остались 48 жилых домов и ряд соцобъектов, среди которых 2 детсада и 1 школа. Отопление было включено по резервной схеме.
По сообщению пресс-службы ОАО «ПТС», ремонтные работы, начавшиеся вечером 21 декабря и шедшие без перерыва на ночь, осложнялись рядом факторов. Среди них – сложность диагностики точного места повреждения теплотрассы; большая глубина залегания теплотрассы (около 5 метров); значительное количество других коммуникаций в зоне проведения раскопок (трубы канализации и кабели электросетей), которые нельзя было повредить в ходе проведения ремонтных работ;необходимость обезвоживания значительного участка теплосети.
В настоящий момент персонал предприятия совместно с персоналом управляющих компаний начали перевод потребителей на штатную схему подачи тепла.
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