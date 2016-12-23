В Самаре завершились ремонтные работы на месте повреждения теплосети

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в результате прорыва изношенного трубопровода длиной 4 метра без тепла остались 48 жилых домов и ряд соцобъектов, среди которых 2 детсада и 1 школа. Отопление было включено по резервной схеме.По сообщению пресс-службы ОАО «ПТС», ремонтные работы, начавшиеся вечером 21 декабря и шедшие без перерыва на ночь, осложнялись рядом факторов. Среди них – сложность диагностики точного места повреждения теплотрассы; большая глубина залегания теплотрассы (около 5 метров); значительное количество других коммуникаций в зоне проведения раскопок (трубы канализации и кабели электросетей), которые нельзя было повредить в ходе проведения ремонтных работ;необходимость обезвоживания значительного участка теплосети.В настоящий момент персонал предприятия совместно с персоналом управляющих компаний начали перевод потребителей на штатную схему подачи тепла.