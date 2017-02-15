В Самаре завершили ремонт теплосети на Панова/Гая

Как сообщает пресс-служба предприятия, ремонт теплосети был завершен вчера в 22:26. После этого все потребители были переведены на штатную схему подачи теплоснабжения.Напомним, в работах были задействованы 15 специалистов и 10 единиц техники. Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по ремонтируемой магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.