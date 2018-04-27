В Самаре завершается отопительный сезон

Напомним, официально отопительный сезон стартовал 30 сентября прошлого года, однако фактически тепло начало поступать в многоквартирные дома и учреждения социальной сферы раньше этого срока.Необходимо отметить, что сразу после завершения отопительного сезона 2017-2018 годов стартует подготовка объектов городского хозяйства к следующему осенне-зимнему периоду. Перечень объектов теплосетей, которые требуют проведения ремонта в межсезонье, составят после гидравлических испытаний.