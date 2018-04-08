В Самаре завершается набор стюардов на Чемпионат мира по футболу
Чтобы стать стюардом, нужно до 13 апреля зарегистрироваться на сайте якоманда.рф и пройти личное собеседование.
Организаторы ищут не только стюардов, но и супервайзеров (старших контролеров-распорядителей), которые будут курировать работу стюардов на ЧМ-2018. Супервайзеров определят из общего числа стюардов по итогам обучения.
Во время обучения будущие стюарды изучают основы обеспечения безопасности, психологической подготовки, оказания первой помощи, пожарной безопасности, поведения в чрезвычайных ситуациях. Во время стажировки они работали на матчах «Крыльев советов» и прошли аттестацию. Напомним, стать стюардом могут совершеннолетние граждане России, не имеющие ограничений по здоровью. Стюарды будут работать на «Самара Арене» в дни проведения игр Чемпионата в Самаре. Они будут контролировать потоки болельщиков, следить за соблюдением общественного порядка, помогать маломобильным гражданам попасть на стадион.
Работа стюардов оплачивается. Ребята смогут заработать до 2500 рублей за сутки.
Организаторы ищут не только стюардов, но и супервайзеров (старших контролеров-распорядителей), которые будут курировать работу стюардов на ЧМ-2018. Супервайзеров определят из общего числа стюардов по итогам обучения.
Во время обучения будущие стюарды изучают основы обеспечения безопасности, психологической подготовки, оказания первой помощи, пожарной безопасности, поведения в чрезвычайных ситуациях. Во время стажировки они работали на матчах «Крыльев советов» и прошли аттестацию. Напомним, стать стюардом могут совершеннолетние граждане России, не имеющие ограничений по здоровью. Стюарды будут работать на «Самара Арене» в дни проведения игр Чемпионата в Самаре. Они будут контролировать потоки болельщиков, следить за соблюдением общественного порядка, помогать маломобильным гражданам попасть на стадион.
Работа стюардов оплачивается. Ребята смогут заработать до 2500 рублей за сутки.
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