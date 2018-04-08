В Самаре завершается набор стюардов на Чемпионат мира по футболу

Организаторы ищут не только стюардов, но и супервайзеров (старших контролеров-распорядителей), которые будут курировать работу стюардов на ЧМ-2018. Супервайзеров определят из общего числа стюардов по итогам обучения.Во время обучения будущие стюарды изучают основы обеспечения безопасности, психологической подготовки, оказания первой помощи, пожарной безопасности, поведения в чрезвычайных ситуациях. Во время стажировки они работали на матчах «Крыльев советов» и прошли аттестацию. Напомним, стать стюардом могут совершеннолетние граждане России, не имеющие ограничений по здоровью. Стюарды будут работать на «Самара Арене» в дни проведения игр Чемпионата в Самаре. Они будут контролировать потоки болельщиков, следить за соблюдением общественного порядка, помогать маломобильным гражданам попасть на стадион.Работа стюардов оплачивается. Ребята смогут заработать до 2500 рублей за сутки.