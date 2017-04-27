В Самаре затопило площадку возле Речного вокзала
Наш город постепенно готовится к периоду весеннего половодья.
По сообщению Приволжского УГМС, уровень воды на Саратовском водохранилище достиг отметки в 30 метров, а это значит, что в скором времени уровень воды в Волге будет повышаться. К примеру, уже сейчас почти затопленной оказалась прогулочная площадка около Речного вокзала, однако по словам специалистов, ситуация находится под контролем.
По сообщению Приволжского УГМС, уровень воды на Саратовском водохранилище достиг отметки в 30 метров, а это значит, что в скором времени уровень воды в Волге будет повышаться. К примеру, уже сейчас почти затопленной оказалась прогулочная площадка около Речного вокзала, однако по словам специалистов, ситуация находится под контролем.
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Глеб
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