В Самаре затопило площадку возле Речного вокзала

По сообщению Приволжского УГМС, уровень воды на Саратовском водохранилище достиг отметки в 30 метров, а это значит, что в скором времени уровень воды в Волге будет повышаться. К примеру, уже сейчас почти затопленной оказалась прогулочная площадка около Речного вокзала, однако по словам специалистов, ситуация находится под контролем.