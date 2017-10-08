В Самаре заработает «горячая линия» по вопросам отопления
Звонки начнут приниматься с понедельника, 9 октября, и позволят оперативно решать точечные проблемы с подачей тепла в отдельные дома и квартиры горожан.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители города могут обращаться по телефонам районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии. Все обращения, поступившие на «горячую линию», будут находиться на контроле специалистов профильных служб до полного их исполнения.
Отметим, что официальный старт отопительного сезона в областной столице был назначен на 30 сентября, но по инициативе главы города Олега Фурсова учреждения социальной сферы к отоплению начали подключать на четыре дня раньше. По состоянию на субботу, 7 октября, отопление дали во все учреждения с круглосуточным пребыванием, в 95,6% жилых домов, 98,6% школ и 99,5% детских садов.
Кроме того, в субботу, 7 октября, завершаются последние работы по подключению к отоплению домов на улицах Алма-Атинской и Ново-Вокзальной. В настоящее время ведётся заполнение системы теплоносителем и в ближайшее время в квартиры самарцев начнет поступать тепло. В связи с завершением плановых работ в дома в Промышленном и Кировском районах тепло подавалось с пониженным давлением и температурой, из-за чего помещения прогревались недостаточно.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители города могут обращаться по телефонам районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии. Все обращения, поступившие на «горячую линию», будут находиться на контроле специалистов профильных служб до полного их исполнения.
Отметим, что официальный старт отопительного сезона в областной столице был назначен на 30 сентября, но по инициативе главы города Олега Фурсова учреждения социальной сферы к отоплению начали подключать на четыре дня раньше. По состоянию на субботу, 7 октября, отопление дали во все учреждения с круглосуточным пребыванием, в 95,6% жилых домов, 98,6% школ и 99,5% детских садов.
Кроме того, в субботу, 7 октября, завершаются последние работы по подключению к отоплению домов на улицах Алма-Атинской и Ново-Вокзальной. В настоящее время ведётся заполнение системы теплоносителем и в ближайшее время в квартиры самарцев начнет поступать тепло. В связи с завершением плановых работ в дома в Промышленном и Кировском районах тепло подавалось с пониженным давлением и температурой, из-за чего помещения прогревались недостаточно.
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