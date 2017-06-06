В Самаре заменили сирены МЧС, которые дали сбой
Инцидент зафиксировали в понедельник, 5 июня, в 18:20.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, из-за технического сбоя в работе оборудования местной автоматизированной системы оповещения Самары произошел несанкционированный запуск 12-ти электросирен на территории города.
Сейчас неисправное оборудование уже заменено, проводится диагностика и установление причины неисправности. Система городского оповещения функционирует в штатном режиме.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, из-за технического сбоя в работе оборудования местной автоматизированной системы оповещения Самары произошел несанкционированный запуск 12-ти электросирен на территории города.
Сейчас неисправное оборудование уже заменено, проводится диагностика и установление причины неисправности. Система городского оповещения функционирует в штатном режиме.
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