В Самаре закрыли еще три незаконных игорных клуба

По версии сотрудников полиции, нелегальную деятельность организовал местный 25-летний житель. В отношении него по фактам незаконной организации и проведения азартных игр возбуждены уголовные дела, решается вопрос об объединении их в одно производство.Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание до 3-х лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Компьютерное оборудование из помещений изъято, ведется следствие.