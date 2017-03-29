В Самаре задержан подозреваемый в убийстве двух пожилых женщин
Трупы 64-летней и 67-летней пенсионерок со следами насильственной смерти были обнаружены 25 и 27 марта этого года в их собственных квартирах. Первая жертва маньяка была задушена, а вторая убита с помощью ножа.
Как рассказал сегодня врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь, по данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые объединили в одно производство в связи с тем, что почерк преступника в том и другом случае совпадал.
В ходе розыска был задержан 37-летний уроженец Казахстана, который, по предварительной версии полицейских, мог совершить как минимум еще одно преступление в одном из субъектов России. Известно, что мужчина – нелегальный мигрант был дважды женат, не имел постоянного места жительства на территории нашей страны и проживал на съемных квартирах, подрабатывая на стройках.
- Преступления совершались подозреваемым из корыстных соображений. Он проникал в жилище престарелых женщин, убивал их и забирал ценности. По нашей информации, он входил в доверие под различными предлогами, уговаривал открыть, проникал в квартиру и после этого совершал убийство, - рассказал Алексей Гринь.
Сообщается, что мужчина был задержан с поличным на территории Самары, а в ходе обыска при нем были найдены похищенные ювелирные изделия и деньги. Подозреваемый признал свою вину. В настоящее время сотрудники полиции отрабатывают задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Кроме того, в отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как рассказал сегодня врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь, по данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые объединили в одно производство в связи с тем, что почерк преступника в том и другом случае совпадал.
В ходе розыска был задержан 37-летний уроженец Казахстана, который, по предварительной версии полицейских, мог совершить как минимум еще одно преступление в одном из субъектов России. Известно, что мужчина – нелегальный мигрант был дважды женат, не имел постоянного места жительства на территории нашей страны и проживал на съемных квартирах, подрабатывая на стройках.
- Преступления совершались подозреваемым из корыстных соображений. Он проникал в жилище престарелых женщин, убивал их и забирал ценности. По нашей информации, он входил в доверие под различными предлогами, уговаривал открыть, проникал в квартиру и после этого совершал убийство, - рассказал Алексей Гринь.
Сообщается, что мужчина был задержан с поличным на территории Самары, а в ходе обыска при нем были найдены похищенные ювелирные изделия и деньги. Подозреваемый признал свою вину. В настоящее время сотрудники полиции отрабатывают задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Кроме того, в отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.
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