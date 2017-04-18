В Самаре задержан подозреваемый в ограблении банка на улице Победы
Преступление было совершено вечером 31 марта.
О случившемся в полицию сообщила 46-летняя управляющая банка. Женщина рассказала, что к ним в офис зашел посетитель в маске с прорезями для глаз и капюшоне. По словам заявительницы, угрожая работникам компании пистолетом, злоумышленник потребовал отдать ему деньги. Завладев крупной суммой, мужчина сложил похищенные купюры в пакет и скрылся.
Вскоре сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что совершить преступление мог 33-летний местный житель. Полицейские его задержали.
В итоге мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что преступление совершил, чтобы отдать накопившиеся долги от участия в азартных играх. По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере возбудили уголовное дело.
В ходе обыска оперативники изъяли часть похищенных денег. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности случившегося. Ведется следствие.
О случившемся в полицию сообщила 46-летняя управляющая банка. Женщина рассказала, что к ним в офис зашел посетитель в маске с прорезями для глаз и капюшоне. По словам заявительницы, угрожая работникам компании пистолетом, злоумышленник потребовал отдать ему деньги. Завладев крупной суммой, мужчина сложил похищенные купюры в пакет и скрылся.
Вскоре сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что совершить преступление мог 33-летний местный житель. Полицейские его задержали.
В итоге мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что преступление совершил, чтобы отдать накопившиеся долги от участия в азартных играх. По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере возбудили уголовное дело.
В ходе обыска оперативники изъяли часть похищенных денег. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности случившегося. Ведется следствие.
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