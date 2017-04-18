18 апреля 2017 года,
13:06
$ 56.25    59.84   Нефть 55.14 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре задержан подозреваемый в ограблении банка на улице Победы

Преступление было совершено вечером 31 марта.

О случившемся в полицию сообщила 46-летняя управляющая банка. Женщина рассказала, что к ним в офис зашел посетитель в маске с прорезями для глаз и капюшоне. По словам заявительницы, угрожая работникам компании пистолетом, злоумышленник потребовал отдать ему деньги. Завладев крупной суммой, мужчина сложил похищенные купюры в пакет и скрылся.

Вскоре сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что совершить преступление мог 33-летний местный житель. Полицейские его задержали.

В итоге мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что преступление совершил, чтобы отдать накопившиеся долги от участия в азартных играх. По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

В ходе обыска оперативники изъяли часть похищенных денег. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности случившегося. Ведется следствие. 

Дата: 18 апреля 2017 , 12:41
67
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Автоплатеж помогает экономить на оплате услуг ЖКХ
18 апреля 2017
42
Автоплатеж помогает экономить на оплате услуг ЖКХ
В Самаре задержан подозреваемый в ограблении банка на улице Победы
18 апреля 2017
67
В Самаре задержан подозреваемый в ограблении банка на улице Победы
no photo
18 апреля 2017
46
Заявки на участие в марше «Бессмертного полка» в Самаре принимают до 3 мая
Струковский сад в Самаре отремонтируют к концу октября
18 апреля 2017
103
Струковский сад в Самаре отремонтируют к концу октября
Жители Самары 9 мая смогут посмотреть на фейерверк с Волги
18 апреля 2017
156
Жители Самары 9 мая смогут посмотреть на фейерверк с Волги
На подготовку к мундиалю в Самаре дополнительно выделят 325 миллионов рублей
18 апреля 2017
109
На подготовку к мундиалю в Самаре дополнительно выделят 325 миллионов рублей
Ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами в Чапаевске превысил 10 млн рублей
18 апреля 2017
108
Ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами в Чапаевске превысил 10 млн рублей
В Самарской области произошел крупный пожар. Погибли два человека
18 апреля 2017
111
В Самарской области произошел крупный пожар. Погибли два человека
В Самаре пройдет «Библионочь». ПРОГРАММА
18 апреля 2017
291
В Самаре пройдет «Библионочь». ПРОГРАММА
Лента новостей
18 апреля 2017 , 12:47
42
Автоплатеж помогает экономить на оплате услуг ЖКХ
Оплата счетов ЖКХ отнимает немало времени — нужно собрать квитанции, найти время для...
18 апреля 2017 , 12:41
67
В Самаре задержан подозреваемый в ограблении банка на улице Победы
Преступление было совершено вечером 31 марта.
18 апреля 2017 , 12:35
46
Заявки на участие в марше «Бессмертного полка» в Самаре принимают до 3 мая
В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став...
18 апреля 2017 , 12:31
103
Струковский сад в Самаре отремонтируют к концу октября
Соответствующий аукцион объявило Управление организации торгов администрации Самары.
18 апреля 2017 , 12:23
156
Жители Самары 9 мая смогут посмотреть на фейерверк с Волги
Прогулка по реке пройдет на теплоходе типа «Москва».
18 апреля 2017 , 12:19
74
Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
 Изучать, чтобы сберечь
18 апреля 2017 , 12:00
109
На подготовку к мундиалю в Самаре дополнительно выделят 325 миллионов рублей
Соответствующие поправки в бюджет Самарской области депутаты губернской думы рассмотрели на...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
19 марта 2017
4962
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
4959
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4211
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3779
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
823
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1136
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
938
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1042
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.