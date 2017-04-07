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В Самаре задержали предполагаемого "перекупщика" военных билетов

Инцидент произошел 1 марта этого года.

По версии следствия, мужчина получил от двух граждан взятку в виде 170 тысяч рублей для передачи денег сотруднику военного комиссариата Самарской области за оформление военных билетов без прохождения срочной воинской службы.

По факту посредничества во взяточничестве возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области. 
Дата: 7 апреля 2017 , 12:13
89
Автор текста: Ксения Кармазина
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